В Рязани легковушка сгорела во время пожара в хозпостройке

Инцидент произошел вечером 10 июня на улице Декабристов. Загорелась хозяйственная постройка, площадь пожара составила 13 квадратных метров. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники. Огнем повреждена хозяйственная постройка, уничтожен легковой автомобиль.