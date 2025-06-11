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В России предложили прописать ПДД доступным языком без шанса двойного толкования
По словам Ярослава Нилова, из-за сложностей с пониманием правил дорожного движения водители часто сталкиваются с конфликтами, недопониманием в общении с автоинспекторами и необоснованными штрафами. Парламентарий отметил, что проект поправок Минтранса к ПДД, касающихся предоставления приоритета спецтранспорту и автомобилям чиновников со спецсигналами, вызвал неоднозначную реакцию среди автомобилистов.

В России предложили прописать ПДД доступным языком без шанса двойного толкования. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова в его Telegram-канале.

По его словам, из-за сложностей с пониманием правил дорожного движения водители часто сталкиваются с конфликтами, недопониманием в общении с автоинспекторами и необоснованными штрафами. Парламентарий отметил, что проект поправок Минтранса к ПДД, касающихся предоставления приоритета спецтранспорту и автомобилям чиновников со спецсигналами, вызвал неоднозначную реакцию среди автомобилистов.

«Новый виток социального расслоения на дорогах? Тема чувствительная, у водителей и экспертов накапливаются вопросы, на которые нужны прямые ответы. Считаю, необходимо широкое общественное обсуждение предложенных поправок с участием всех заинтересованных ведомств и представителей автосообщества. Тот самый диалог, который поможет снять если и не все, то большую часть вопросов», — написал депутат.

Нилов также сообщил, что направил обращение по этому вопросу главе Минтранса Роману Старовойту.