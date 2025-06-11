В России могут снизить возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет

Инициатива прозвучала во время обсуждения законопроекта о введении наказания до пяти лет за осквернение памятников защитникам Отечества. Однако конкретные статьи, которых могут коснуться возрастные изменения, не указываются. В настоящее время 14-летние подростки подлежат уголовной ответственности за убийство, изнасилование, похищение человека и кражу.

В России могут снизить возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым преступлениям. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на замглавы Минюста Елену Ардабьеву.

Инициатива прозвучала во время обсуждения законопроекта о введении наказания до пяти лет за осквернение памятников защитникам Отечества. Однако конкретные статьи, которых могут коснуться возрастные изменения, не указываются.

В настоящее время 14-летние подростки подлежат уголовной ответственности за убийство, изнасилование, похищение человека и кражу.