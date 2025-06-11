В Роспотребнадзоре оценили предложение по бесплатному питанию школьников

Депутат Госдумы Алексей Куринный задал вопрос руководительнице ведомства о ее отношении к инициативе по введению обязательного бесплатного питания для всех учеников средней школы. Попова ответила, что идея заслуживает внимания, но ее реализация требует тщательного планирования и оценки ресурсов. Она подчеркнула важность хорошо организованного, сбалансированного и рационального питания для всех категорий населения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предложение о введении обязательного бесплатного питания для учеников средней школы требует тщательного анализа и оценки. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат Госдумы Алексей Куринный задал вопрос руководительнице ведомства о ее отношении к инициативе по введению обязательного бесплатного питания для всех учеников средней школы.

Попова ответила, что идея заслуживает внимания, но ее реализация требует тщательного планирования и оценки ресурсов. Она подчеркнула важность хорошо организованного, сбалансированного и рационального питания для всех категорий населения.