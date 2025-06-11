В правительстве рассказали, как иностранный бизнес может вернуться в Россию

Первый сценарий предполагает гринфилд-инвестиции — вложения в новые проекты «с нуля», например, в строительство предприятий. Отмечается, что этот путь открыт для всех иностранных компаний, включая тех, чей уход ранее сопровождался нарушениями. Второй механизм касается компаний, которые намерены вернуть ранее оставленные активы. Для этого потребуется подача заявки в подкомиссию по иностранным инвестициям, которая занимается санкционно-чувствительными случаями.

В правительстве рассказали, как иностранный бизнес может вернуться в Россию. Об этом пишет «Эксперт» со ссылкой на собственные источники.

Первый сценарий предполагает гринфилд-инвестиции — вложения в новые проекты «с нуля», например, в строительство предприятий.

Отмечается, что этот путь открыт для всех иностранных компаний, включая тех, чей уход ранее сопровождался нарушениями.

Второй механизм касается компаний, которые намерены вернуть ранее оставленные активы. Для этого потребуется подача заявки в подкомиссию по иностранным инвестициям, которая занимается санкционно-чувствительными случаями.

Решение будет приниматься индивидуально, с учетом обстоятельств ухода и последующих изменений в судьбе активов.