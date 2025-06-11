В Нижнем Новгороде мужчина приставал к девочкам и изрезал ножом их друга

В Нижнем Новгороде мужчина приставал к девочкам и изрезал ножом их друга. Об этом сообщили в Telegram-канале «Ni Mash».

Инцидент произошел на Третьем озере Щелоковского хутора. Отмечается, что компания отмечала день рождения в парке. В какой-то момент к ним присоединился 51-летний мужчина. Он начал разговаривать с компанией и проявил интерес к девочкам в возрасте 12-14 лет, сказано в посте. Затем мужчина предложил школьницам посмотреть на интимный пирсинг.

За девочек вступился 20-летний знакомый, ударил злоумышленника по лицу. В ответ тот достал нож и ударил молодого человека в ногу, его увезли на скорой.

После мужчина уехал на велосипеде с места происшествия.

Фото: Telegram-канал «Ni Mash»