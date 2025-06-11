В Нижнем Новгороде молодого человека с менингитом приняли за наркомана, он умер

Молодой человек из Нижнего Новгорода скончался в свое 23-летие от менингита. Местные медики ошибочно приняли его за наркомана и не предоставили пациенту необходимого лечения, сообщает «КП-Нижний Новгород».

По данным издания, молодой человек попал в больницу № 23 с температурой и сыпью, на следующий день он потерял сознание. Медики предположили, что юноша отравился наркотическим веществом, и перевели его для дальнейшего лечения в больницу № 33.

Отмечается, что анализы не подтвердили наличие наркотиков в крови. Также выяснилось, что у пациента тяжелая форма менингита. Молодого человека доставили обратно в больницу № 23, но его состояние стало стремительно ухудшаться.

В итоге пациент умер в больнице 7 июня в свой день рождения.

Фото «КП-Нижний Новгород» предоставили родственники молодого человека