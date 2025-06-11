В Минпросвещения прокомментировали переход на электронные учебники в школах

По словам первого заместителя министра просвещения России, такая ситуация недопустима. Полной замены традиционных пособий не будет. Обучение по-прежнему будет проходить с использованием бумажных книг. Бугаев подчеркнул, что цифровые устройства в школах могут применяться только как вспомогательные средства в рамках санитарных норм. Полный переход на электронные учебники невозможен, и предпочтение будет отдано привычным методам обучения.

В Минпросвещения прокомментировали переход на электронные учебники в школах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя министра просвещения России Александра Бугаева.

По его словам, такая ситуация недопустима. Полной замены традиционных пособий не будет. Обучение по-прежнему будет проходить с использованием бумажных книг.

Бугаев подчеркнул, что цифровые устройства в школах могут применяться только как вспомогательные средства в рамках санитарных норм. Полный переход на электронные учебники невозможен, и предпочтение будет отдано привычным методам обучения.