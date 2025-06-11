В МЧС сообщили подробности пожара в центре Рязани

Отмечается, что 11 июня в 4:03 поступило сообщение о загорании нежилого дома на улице Грибоедова. Пострадавших нет. На месте работали три единицы спецтехники 9 человек личного состава.