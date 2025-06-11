В Коми похоронившим участника СВО родственника пришло письмо о его нахождении в плену

В Республике Коми похоронившим участника СВО родственника пришло письмо о его нахождении в плену. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

52-летний Александр подписал контракт с Минобороны в октябре 2024 года и через два отправился в зону СВО. После нескольких недель обучения боец оказался на первом задании. Перед этим он позвонил дочери, попрощался и больше не выходил на связь.

В начале декабря сослуживец сообщил семье о гибели мужчины из-за падения дрона. Тело передали родным, после опознания и положительного теста ДНК прошли похороны.

Спустя пять месяцев дочери погибшего пришло письмо из Минобороны о том, что отец жив и находится в плену. Члены семьи Александра позвонили в часть, где тот служил, в дивизию и замполиту. Выяснилось, что, по их данным, боец числится пропавшим без вести. Письмо датировано 10 января, однако родные мужчины уверяют, что получили его только в мае.

Военные следователи приехали домой к семье и забрали письмо, однако никаких разъяснений не дали. При этом не исключается, что письмо о плене могли прислать мошенники.