В халяльной колбасе нашли ДНК свиньи

В вареных изделиях из мяса птицы производителей ОАО «Царицыно» и АО «Сочинский мясокомбинат» обнаружены компоненты из свинины, которые не указаны на маркировке. К таким способам прибегают для удешевления процесса изготовления. Отмечается, что при использовании продуктов неизвестного происхождения, не отмеченных в составе, увеличивается риск отравления, так как компоненты могли быть просрочены, нелегально приобретены или произведены в несоответствующих условиях. Также на этикетке в названии колбасы есть слово «мусульманская», что подразумевает отсутствие свинины в продукте.

В халяльной колбасе нашли ДНК свиньи. Об этом пишет Telegram-канал «Shot проверка».

По данным портала, в вареных изделиях из мяса птицы производителей ОАО «Царицыно» и АО «Сочинский мясокомбинат» обнаружены компоненты из свинины, которые не указаны на маркировке.

К таким способам прибегают для удешевления процесса изготовления.

Отмечается, что при использовании продуктов неизвестного происхождения, не отмеченных в составе, увеличивается риск отравления, так как компоненты могли быть просрочены, нелегально приобретены или произведены в несоответствующих условиях.

Также на этикетке в названии колбасы есть слово «мусульманская», что подразумевает отсутствие свинины в продукте.