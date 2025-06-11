В египетской клубнике нашли превышение нормы количества плесени в 14 раз

Речь идет о замороженных ягодах. Также зафиксировано двойное превышение содержания дрожжей. Подобное происходит из-за нарушения санитарных правил на производстве и температурного режима — при хранении и транспортировке. Такая клубника может вызвать аллергические реакции или отравление из-за микроорганизмов, вырабатывающих токсичные вещества (микотоксины).

В египетской клубнике нашли превышение нормы количества плесени в 14 раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов воронежского филиала центра оценки качества продукции.

Речь идет о замороженных ягодах. Также зафиксировано двойное превышение содержания дрожжей.

Подобное происходит из-за нарушения санитарных правил на производстве и температурного режима — при хранении и транспортировке.

Такая клубника может вызвать аллергические реакции или отравление из-за микроорганизмов, вырабатывающих токсичные вещества (микотоксины).