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«Сбер» в преддверии Дня России представил киноальманах отечественных режиссеров

В преддверии Дня России «Сбер» и «СберМаркетинг» представляют спецпроект — киноальманах «Россия, я люблю тебя». Он объединяет три короткометражные истории о любви к Родине, сообщила пресс-служба банка.

Над созданием фильмов работали российские режиссеры Николай Хомерики, Алексей Нужный и Алексей Куприянов. Каждый из них по-своему рассказал о связи человека с родной землей.

«Россия — это не только бескрайние просторы, природное богатство и многовековая история. Это десятки миллионов людей, в сердцах которых живёт любовь к своей стране. Чтобы передать силу и многогранность этого чувства, авторы создали три уникальные киноновеллы. Все они разные по жанру и настроению, но в каждой звучит тема родных мест, воспоминаний и тепла, с которым мы смотрим на то, откуда родом», — говорится в сообщении.

Киноальманах уже доступен на лендинге спецпроекта, а с 12 июня появится на Okko. Зрителей ждут не только сами фильмы, но и закулисные материалы: интервью с режиссерами и истории создания. Также каждый сможет проголосовать за новеллу, которая тронула его больше других.

«Россия — это миллионы людей. И в сердце каждого живет особая любовь — к родному месту, к людям, к памяти. Для нас киноальманах „Россия, я люблю тебя“ — это возможность напомнить о простых, но фундаментальных вещах: любовь к Родине начинается с уважения к тем местам, где проходит наша жизнь. Мы дали слово талантливым режиссерам нашего времени — тем, кто умеет точно и деликатно говорить о важном: Николаю Хомерики, Алексею Нужному и Алексею Куприянову. Жанр короткого метра выбран не случайно: в нем нет места лишнему, но есть пространство для чувств и тишины, в которой зритель может услышать самого себя», — сказал Артем Фатхуллин, управляющий директор, начальник Управления коммуникаций и репутации банка.

По словам исполнительного директора департамента маркетинга и коммуникаций банка Алены Конуриной, для «Сбера» спецпроект является вкладом в культурный диалог и поддержкой тех, кто умеет видеть страну глубже.

«Нам важно, чтобы разговор о вечных вещах — о Родине, памяти, семье — звучал по-новому: современно, близко сегодняшнему человеку. Места действия фильмов выбрали сами режиссеры — и они оказались очень разными: Москва, Петербург, Йошкар-Ола. У каждого города — свое лицо России, своя интонация, свои корни. Фильмы не похожи друг на друга, но вместе дают объёмное, живое ощущение страны. Эти истории — настоящие, не придуманные, про нас с вами: про ту внутреннюю силу, которую дает ощущение дома. Именно такие вещи дольше всего остаются с человеком», — отметила Алена Конурина.

Возрастное ограничение — 12+