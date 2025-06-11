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Рязанский экспорт: основные направления и результаты

В Рязанской облдуме состоялся «правительственный час», посвященный развитию экспортного потенциала региона.

С докладом выступил министр экономического развития Андрей Ворфоломеев. Он рассказал об основных направлениях и результатах работы по поддержке экспорта, обозначил точки роста и пути решения существующих проблем.

Как отметил министр, Рязанская область торгует с более чем 100 странами мира. Ключевыми партнерами являются Беларусь, Казахстан, Китай, Узбекистан, Турция. Первое место в товарообороте региона занимает Китай, в то время как с Беларусью принята новая программа сотрудничества на 2025-2028 годы.

90% рязанского экспорта составляют строительные и кровельные материалы, пластмассовые изделия, медтехника, приборы, оптика, аппаратура связи, стекло, кожа и кожевенный полуфабрикат, черные металлы, продукция деревообработки, продукты питания.

Большим потенциалом обладает экспорт медизделий, строительных систем и потребительских товаров.

«Предприниматели активно пользуются федеральными и региональными мерами поддержки, включая налоговые льготы для начинающих экспортеров, участие в международных выставках и бизнес-миссиях, обучающих программах, размещение в шоурумах и на иностранных электронных площадках. Особое внимание уделяем увеличению доли в экспорте небольших компаний. В прошлом году 54 субъекта малого и среднего бизнеса заключили экспортные контракты на $20 млн, а только в июне текущего года — уже 15 предприятий на $892 тыс», ― отметила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.