Рязанские приставы передали на СВО конфискованный у сараевца автомобиль

Автомобиль FORD KUQA 2017 года выпуска конфисковали у жителя села Кривское Сараевского района. 41-летний мужчина был осужден за управление транспортным средством после лишения водительских прав. Приставы передали иномарку Минобороны для отправки в зону СВО.