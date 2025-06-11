Рязанские полицейские депортировали из России группу мигрантов

Всего депортировали пять человек, ранее они были судимы. Один из граждан стран Средней Азии получил срок за сбыт наркотиков в особо крупном размере, другой — за мошенничество в крупном размере. Уроженец Закавказья угнал автомобиль, мигрант из страны Восточной Европы отбыл наказание за наркоторговлю. Выходец из Африки был осужден за применение насилия в отношении представителя власти. Отмечается, что пребывание иностранцев в России признали нежелательным. Сотрудники полиции сопроводили иностранцев к пункту пропуска через государственную границу в аэропорту «Домодедово», откуда они вылетели в страны гражданской принадлежности.

Рязанские полицейские депортировали из России группу мигрантов. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Всего депортировали пять человек, ранее они были судимы.

Один из граждан стран Средней Азии получил срок за сбыт наркотиков в особо крупном размере, другой — за мошенничество в крупном размере. Уроженец Закавказья угнал автомобиль, мигрант из страны Восточной Европы отбыл наказание за наркоторговлю. Выходец из Африки был осужден за применение насилия в отношении представителя власти.

Отмечается, что пребывание иностранцев в России признали нежелательным.

Сотрудники полиции сопроводили иностранцев к пункту пропуска через государственную границу в аэропорту «Домодедово», откуда они вылетели в страны гражданской принадлежности.