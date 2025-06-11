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Рязанец заблудился в лесу, но его спасла информационная табличка
«Впервые заблудился один в лесу на велосипеде, связь отсутствовала. Пришлось ехать по табличкам, которые были размещены ПСО „Мещера“, спасибо им большое», — написал мужчина.

Рязанец заблудился в лесу, но его спасла информационная табличка. Об этом написал житель Илья Сурненков «ВКонтакте».

"Впервые заблудился один в лесу на велосипеде, связь отсутствовала. Пришлось ехать по табличкам, которые были размещены ПСО «Мещера», спасибо им большое", — написал мужчина.