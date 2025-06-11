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Рязанцев пригласили на праздник «Горжусь тобой, моя Россия» в ЦПКиО
Событие начнется 12 июня в 12:00 на площадке перед Зеленым театром. Там будут работать анимационная программа, кинологи со служебными собаками, мастер-классы для детей, интерактивные площадки, выставка продукции учреждений УИС и фотовыставки, а также полевая кухня. Партнером мероприятия станет музей истории рязанского леденца. Возрастное ограничение — 0+.

Рязанцев и гостей города пригласили на праздник «Горжусь тобой, моя Россия» в ЦПКиО. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по региону.

Событие начнется 12 июня в 12:00 на площадке перед Зеленым театром. Там будут работать анимационная программа, кинологи со служебными собаками, мастер-классы для детей, интерактивные площадки, выставка продукции учреждений УИС и фотовыставки, а также полевая кухня.

Партнером мероприятия станет музей истории рязанского леденца.

Возрастное ограничение — 0+.

Фото: УФСИН России по Рязанской области.