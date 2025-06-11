Рязанцев предупредили об изменении режима работы музея-заповедника Есенина

В праздничные и выходные дни музей-поведник будет работать по следующему графику: 11 июня экспозиции будут открыты до 17:00, билетная касса — до 16:00; 12-13 июня экспозиции будут работать с 10:00 до 18:00, билетная касса — до 17:00; 14-15 июня мемориальные объекты будут открыты с 10:00 до 20:00, билетная касса — до 19:00.