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Рязанцам рассказали о погоде 12 июня
В четверг, 12 июня, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13°С, днем +20, +25°С.

Рязанцам рассказали о погоде 12 июня. Прогноз погоду опубликован на сайте регионального ЦГМС.

В четверг, 12 июня, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +8, +13°С, днем +20, +25°С.