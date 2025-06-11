Рязанцам рассказали о погоде 12 июня
В четверг, 12 июня, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13°С, днем +20, +25°С.
Рязанцам рассказали о погоде 12 июня. Прогноз погоду опубликован на сайте регионального ЦГМС.
В четверг, 12 июня, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +8, +13°С, днем +20, +25°С.