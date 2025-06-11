Рязань вошла в Топ-5 городов по темпам цифровизации

Отмечается, что эксперты оценивали динамику цифровой трансформации в семи ключевых сферах: образование, здравоохранение, транспорт, финансы, ритейл, медиа и государственное управление. За последние пять лет Рязань поднялась в рейтинге с 68 на 31 место.