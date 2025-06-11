Павел Малков: благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» создаются и обновляются общественные пространства по всей Рязанской области

Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» создаются и обновляются общественные пространства по всей Рязанской области. Об этом сказал губернатор региона Павел Малков в своем комментарии 11 июня.
Он отметил, что жители принимают активное участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В Рязанской области в онлайн-голосовании приняли участие уже около 130 тысяч жителей всех муниципальных образований.
Проголосовать за любимое место отдыха можно до 12 июня включительно на официальном
«Каждый человек достоин комфортных условий для жизни. Благодаря проекту „Формирование комфортной городской среды“ создаются и обновляются парки, пешеходные улицы и общественные пространства по всей Рязанской области. Жители участвуют во всероссийском голосовании и сами решают, каким хотят видеть свой город или село», — подчеркнул Павел Малков.
Всего в списке объектов на выбор представлена 81 общественная территория в 23 населенных пунктах. В Рязани предлагается к благоустройству Лесопарк, площадь Театральная, сквер 26 Бакинских комиссаров, сквер имени Александрова, сквер у Дворца молодежи, Парк Советско-Польского братства по оружию, зеленая зона в микрорайоне Недостоево, Дендропарк и многие другие объекты.
Федеральная программа по формированию комфортной городской среды реализуется с 2017 года. За это время в Рязанской области благоустроили около 200 общественных пространств. В прошлом году жители определили 22 общественные территории, которые обновят в этом году, из них в Рязани преобразятся парк Морской славы, часть Лесопарка, Черезовские пруды и площадь Победы.