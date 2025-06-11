Павел Малков: благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» создаются и обновляются общественные пространства по всей Рязанской области

Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» создаются и обновляются общественные пространства по всей Рязанской области. Об этом сказал губернатор региона Павел Малков в своем комментарии 11 июня. Он отметил, что жители принимают активное участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Рязанской области в онлайн-голосовании приняли участие уже около 130 тысяч жителей всех муниципальных образований.

Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» создаются и обновляются общественные пространства по всей Рязанской области. Об этом сказал губернатор региона Павел Малков в своем комментарии 11 июня.

Он отметил, что жители принимают активное участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Рязанской области в онлайн-голосовании приняли участие уже около 130 тысяч жителей всех муниципальных образований.

Проголосовать за любимое место отдыха можно до 12 июня включительно на официальном сайте . Благодаря ежегодной инициативе, которая реализуется по решению президента России Владимира Путина, у граждан есть возможность выбрать общественные пространства, которые на их взгляд, необходимо благоустроить. В этом году жители голосуют за территории, которые обновят в 2026 году. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализовываться при поддержке федерального бюджета.

«Каждый человек достоин комфортных условий для жизни. Благодаря проекту „Формирование комфортной городской среды“ создаются и обновляются парки, пешеходные улицы и общественные пространства по всей Рязанской области. Жители участвуют во всероссийском голосовании и сами решают, каким хотят видеть свой город или село», — подчеркнул Павел Малков.

Всего в списке объектов на выбор представлена 81 общественная территория в 23 населенных пунктах. В Рязани предлагается к благоустройству Лесопарк, площадь Театральная, сквер 26 Бакинских комиссаров, сквер имени Александрова, сквер у Дворца молодежи, Парк Советско-Польского братства по оружию, зеленая зона в микрорайоне Недостоево, Дендропарк и многие другие объекты.

Федеральная программа по формированию комфортной городской среды реализуется с 2017 года. За это время в Рязанской области благоустроили около 200 общественных пространств. В прошлом году жители определили 22 общественные территории, которые обновят в этом году, из них в Рязани преобразятся парк Морской славы, часть Лесопарка, Черезовские пруды и площадь Победы.