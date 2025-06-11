Названа самая угоняемая марка автомобиля в России
По данным экспертов, Lada стала самой угоняемой маркой авто в России в январе-мае. Отмечается, что она лидирует с небольшим отрывом. Следом идут Hyundai, Kia Renault и ГАЗ (в порядке убывания количества угонов). В аналогичном периоде 2024 года топ возглавляли Hyundai, Kia и Lada.
Названа самая угоняемая марка автомобиля в России. Об этом в среду, 11 июня,
По данным экспертов, Lada стала самой угоняемой маркой авто в России в январе-мае 2025 года. Отмечается, что она лидирует с небольшим отрывом. Следом идут Hyundai, Kia Renault и ГАЗ (в порядке убывания количества угонов).
В аналогичном периоде 2024 года топ возглавляли Hyundai, Kia и Lada, сказано в публикации.