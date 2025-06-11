Над российскими регионами за сутки сбили 32 украинских БПЛА
Уточняется, что 16 дронов сбиты над территорией Воронежской области, восемь БПЛА — над Курской, пять БПЛА — над Тамбовской, два БПЛА — над Ростовской, один БПЛА — над акваторией Черного моря у побережья Крыма.
Над российскими регионами за сутки сбили 32 украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны.
Уточняется, что 16 дронов сбиты над территорией Воронежской области, восемь БПЛА — над Курской, пять БПЛА — над Тамбовской, два БПЛА — над Ростовской, один БПЛА — над акваторией Черного моря у побережья Крыма.