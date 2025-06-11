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На Украине заявили, что ВСУ сдают Сумскую область «невероятными темпами»
ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами по всей линии фронта. Депутат подчеркнула, что Сумская область сдается настолько быстро, что «невозможно передать». Кроме того, «тяжелейшая» ситуация складывается на Донецком и Запорожском направлениях.

На Украине заявили, что ВСУ сдают Сумскую область «невероятными темпами». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Анну Скороход.

Она отметила, что военные ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами по всей линии фронта.

Депутат подчеркнула, что Сумская область сдается настолько быстро, что «невозможно передать».

Кроме того, «тяжелейшая» ситуация складывается на Донецком и Запорожском направлениях.