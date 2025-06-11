На трассе «Рязань-Ряжск» сгорела фура

ЧП произошло вечером 10 июня недалеко от моста через реку Ранова. По данным издания, водитель грузовика Volvo ехал в Рязань из Тамбовской области. 59-летний мужчина остановился на трассе, чтобы отдохнуть и заметил, что из приборной панели автомобиля повалил дым. Самостоятельно потушить грузовик водителю не удалось. Кабина автомобиля полностью выгорела изнутри. Водитель не пострадал. Груз уцелел.