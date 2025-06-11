Мужчина 50 минут направлял движение на перекрестке до приезда регулировщика
На пересечении улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге сломались светофоры. По данным портала, неизвестный вышел в центр проезжей части и помогал водителям до приезда сотрудника ГАИ. Согласно закону, подобные действия могут быть квалифицированы, как нарушение ПДД.
Мужчина 50 минут направлял движение на перекрестке до приезда регулировщика. Об этом сообщил Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
На пересечении улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге сломались светофоры. По данным портала, неизвестный вышел в центр проезжей части и помогал водителям до приезда сотрудника ГАИ.
Согласно закону, подобные действия могут быть квалифицированы, как нарушение ПДД.