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Мэрия объявила о поиске наследников двух квартир в Рязани
Речь о следующей недвижимости: квартира № 85, расположенная по адресу: улица Яхонтова, дом № 17. Собственником жилья был Евгений Изяславович Сирота, который скончался 6 января 2023 года; квартира № 100, по адресу: улица Старореченская, дом № 32Б. Владельцы скончались: Нина Васильевна Маслюкова ушла из жизни 18 июня 2020 года, и Александр Анатольевич Маслюков умер 11 марта 2022 года. Наследников или людей, обладающих информацией о них, просят обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации по адресу улица Пожалостина, д. 27, каб. № 1, № 3, тел. 27-35-76, 25-85-69.

Администрация Рязани разыскивает наследников двух квартир, которые могут быть признаны выморочным имуществом. Извещение опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Речь о следующей недвижимости:

  • квартира № 85, расположенная по адресу: улица Яхонтова, дом № 17. Собственником жилья был Евгений Изяславович Сирота, который скончался 6 января 2023 года;
  • квартира № 100, по адресу: улица Старореченская, дом № 32Б. Владельцы скончались: Нина Васильевна Маслюкова ушла из жизни 18 июня 2020 года, и Александр Анатольевич Маслюков умер 11 марта 2022 года.

Наследников или людей, обладающих информацией о них, просят обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации по адресу улица Пожалостина, д. 27, каб. № 1, № 3, тел. 27-35-76, 25-85-69.