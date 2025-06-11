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Эксперты РЦК провели тренинги для участников проекта «Производительность труда»
В них участвовали сотрудники двух рязанских предприятий ― «Инвард» и «А-Гласс ПРО».

Эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса провели обучение сотрудников двух рязанских предприятий ― «Инвард» и «А-Гласс ПРО». Компании недавно стали участниками федерального проекта «Производительность труда»

В компании «Инвард» прошли тренинги «Быстрая переналадка (SMED)» и «Анализ эффективности оборудования». Быстрая переналадка позволяет оперативно перейти с выпуска одного вида продукции на другой, сократить время выполнения операции, увеличить ассортимент компании и ее возможности.

Участники узнали отличия быстрой переналадки от традиционной, внутренних операций от внешних, этапов внедрения этого инструмента и попробовали на практике провести переналадку тренажера-симулятора.

На «Анализе эффективности оборудования» сотрудники «Инварда» разобрали, как заставить оборудование служить дольше и приносить больше выгоды, спрогнозировать срок его службы, чтобы поломка не стала неожиданной и не привела к остановке производства.

На тренинге в компании «А-Гласс ПРО» сотрудники узнали о системе 5С и как с ее помощью организовать эффективное и безопасное рабочее место.

Эксперты РЦК также провели практическое занятие, предложив слушателям оценить свои рабочие места по системе 5С.

Напомним, Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса помогает рязанским компаниям в рамках федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия в проекте необходимо оставить заявку на ИТ-платформе производительность. рф.