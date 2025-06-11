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Для слабовидящих россиян создали навигатор на основе нейросети
В отличие от аналогичных решений, эта система работает в офлайн-режиме и не требует подключения к интернету, достаточно лишь обычного смартфона. Программа устанавливается на телефон, который пользователь закрепляет на груди. Встроенная камера передает видеопоток на специально обученную нейросеть, которая анализирует окружающую обстановку и определяет расстояние до потенциальных опасностей. При обнаружении препятствий система оповещает пользователя звуковыми сигналами.

Для слабовидящих и незрячих россиян создали навигатор на основе нейросети, который помогает ориентироваться на местности и избегать препятствий. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Новосибирский государственный технический университет.

В отличие от аналогичных решений, эта система работает в офлайн-режиме и не требует подключения к интернету, достаточно лишь обычного смартфона.

Программа устанавливается на телефон, который пользователь закрепляет на груди. Встроенная камера передает видеопоток на специально обученную нейросеть, которая анализирует окружающую обстановку и определяет расстояние до потенциальных опасностей. При обнаружении препятствий система оповещает пользователя звуковыми сигналами.

Для распознавания объектов используется модель сверточной нейронной сети, которая была обучена на вручную размеченных данных. ИИ способен предупреждать о препятствиях на расстоянии до пяти метров, избегая перегрузки пользователя лишней информацией. Приложение быстро реагирует на внезапно возникающие объекты, такие как движущиеся машины или закрывающиеся двери, обрабатывая каждый кадр за 300 миллисекунд.

Эта разработка отличается от других отечественных и зарубежных аналогов своей автономностью. Навигатор не требует подключения к интернету и не содержит рекламы, что делает его доступным и удобным для пользователей.