Банк России предупредил об опасности криптообменников и онлайн-казино

ЦБ сообщил о частых случаях, когда люди покупают криптовалюту в интернете и становятся участниками сделок с продавцами, которые могут финансировать террористические или другие преступные организации. Кроме того, при выводе средств из нелегальных онлайн-казино на банковские карты россияне рискуют столкнуться с передачей своих данных покупателям наркотиков. В результате деньги могут быть отправлены уже этими людьми, что делает их невольными участниками незаконных операций.

Банк России предупредил об опасности криптообменников и онлайн-казино. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что организаторы могут использовать схему, при которой они напрямую сводят граждан для расчетов, маскируя таким образом нелегальные платежи.

ЦБ сообщил о частых случаях, когда люди покупают криптовалюту в интернете и становятся участниками сделок с продавцами, которые могут финансировать террористические или другие преступные организации. Кроме того, при выводе средств из нелегальных онлайн-казино на банковские карты россияне рискуют столкнуться с передачей своих данных покупателям наркотиков. В результате деньги могут быть отправлены уже этими людьми, что делает их невольными участниками незаконных операций.

Регулятор предупредил о возможных серьезных последствиях, включая репутационные убытки, блокировку банковских счетов и даже вовлечение в преступную деятельность. Банк России настоятельно рекомендовал избегать использования нелегальных интернет-платформ.