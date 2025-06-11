Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
20°
Чтв, 12
21°
Птн, 13
18°
ЦБ USD 78.6 -0.55 11/06
ЦБ EUR 89.79 -0.58 11/06
Нал. USD 80.00 / 80.00 11/06 12:15
Нал. EUR 91.21 / 92.15 11/06 12:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
18 472
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
28 211
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
29 033
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
36 472
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
679 рязанкам соцфонд одобрил единое пособие по беременности
Отмечается, что сумма выплаты зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума. Максимальный размер пособия в регионе составляет 17 202 рубля. Его могут оформить беременные женщины, вставшие на учет вмедучреждениях на ранних сроках беременности (до 12 недель).

679 рязанкам соцфонд одобрил единое пособие по беременности. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что сумма выплаты зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума.

Максимальный размер пособия в регионе составляет 17 202 рубля.

Его могут оформить беременные женщины, вставшие на учет вмедучреждениях на ранних сроках беременности (до 12 недель).

Заявительница должна быть гражданкой РФ и постоянно проживать в России.

При оформлении единого пособия применяется комплексная оценка нуждаемости семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.