679 рязанкам соцфонд одобрил единое пособие по беременности

Отмечается, что сумма выплаты зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума. Максимальный размер пособия в регионе составляет 17 202 рубля. Его могут оформить беременные женщины, вставшие на учет вмедучреждениях на ранних сроках беременности (до 12 недель).