679 рязанкам соцфонд одобрил единое пособие по беременности
Отмечается, что сумма выплаты зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума. Максимальный размер пособия в регионе составляет 17 202 рубля. Его могут оформить беременные женщины, вставшие на учет вмедучреждениях на ранних сроках беременности (до 12 недель).
679 рязанкам соцфонд одобрил единое пособие по беременности. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Отмечается, что сумма выплаты зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума.
Максимальный размер пособия в регионе составляет 17 202 рубля.
Его могут оформить беременные женщины, вставшие на учет вмедучреждениях на ранних сроках беременности (до 12 недель).
Заявительница должна быть гражданкой РФ и постоянно проживать в России.
При оформлении единого пособия применяется комплексная оценка нуждаемости семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.