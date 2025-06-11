37-летнего рязанца осудили за оборот наркотиков

Отмечается, что в декабре 2024 года 37-летний мужчина приобрел и хранил для собственного потребления наркотическое средство. Его преступные действия пресекли полицейские. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, а также возложил обязанность пройти курс лечения от наркомании.

37-летнего рязанца осудили за оборот наркотиков. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что в декабре 2024 года 37-летний мужчина приобрел и хранил для собственного потребления наркотическое средство. Его преступные действия пресекли полицейские.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, а также возложил обязанность пройти курс лечения от наркомании.