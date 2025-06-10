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В рязанском селе сгорели два дома
Инцидент произошел вечером 9 июня в селе Нагорном Ряжского округа. Загорелся дом 65-летнего мужчины, позже пламя перекинулось на соседний нежилой дом. Отмечается, что оба дома полностью выгорели. Общая площадь пожара составила более 100 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания считаются электротехнические неполадки. Проводится проверка.

В рязанском селе сгорели два дома. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел вечером 9 июня в селе Нагорном Ряжского округа. Загорелся дом 65-летнего мужчины, позже пламя перекинулось на соседний нежилой дом.

Отмечается, что оба дома полностью выгорели. Общая площадь пожара составила более 100 квадратных метров.

Предварительной причиной возгорания считаются электротехнические неполадки. Проводится проверка.