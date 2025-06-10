В рязанском «Лесопарке» мужчина на электровелосипеде сбил пешехода
ДТП случилось вечером 9 июня в Лесопарке. По данным Telegram-канала «Топор Рязань», водитель электровелосипеда был пьян. После того, как он наехал на мужчину-прохожего началась драка. На месте работали полицейские.
В рязанском «Лесопарке» мужчина на электровелосипеде сбил пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
ДТП случилось вечером 9 июня в Лесопарке. По данным Telegram-канала «Топор Рязань», водитель электровелосипеда был пьян. После того, как он наехал на мужчину-прохожего началась драка.
На месте работали полицейские.