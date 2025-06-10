В Рязанской области застрелили волка, убивавшего овец на ферме

Хищника застрелили вблизи села Протасьев Угол Чучковского района. Отмечается что местные сельхозпроизводители 5 дней выслеживали животное. По их словам, волк несколько дней подряд убивал овец в загоне. Самим жителям поймать животное не удалось. Волка ликвидировали охотники.