В Рязанской области за сутки поймали семь пьяных водителей

Отмечается, что двое из них отказались проходить медосвидетельствование. Один человек управлял транспортным средством в состоянии опьянения повторно. Кроме того, инспекторы остановили 130 автомобилей с тонировкой. Также более 10 нарушений допустили водители грузового транспорта.

В Рязанской области за сутки поймали семь пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что двое из них отказались проходить медосвидетельствование. Один человек управлял транспортным средством в состоянии опьянения повторно.

Кроме того, инспекторы остановили 130 автомобилей с тонировкой.

Также более 10 нарушений допустили водители грузового транспорта.