В Рязанской области за сутки поймали семь пьяных водителей
Отмечается, что двое из них отказались проходить медосвидетельствование. Один человек управлял транспортным средством в состоянии опьянения повторно. Кроме того, инспекторы остановили 130 автомобилей с тонировкой. Также более 10 нарушений допустили водители грузового транспорта.
В Рязанской области за сутки поймали семь пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что двое из них отказались проходить медосвидетельствование. Один человек управлял транспортным средством в состоянии опьянения повторно.
Кроме того, инспекторы остановили 130 автомобилей с тонировкой.
Также более 10 нарушений допустили водители грузового транспорта.