В Рязани задержали двух молодых людей с наркотиками

19-летнего и 20-летнего молодых людей задержали возле площади Победы. У каждого из них полицейские нашли свертки с синтетическим наркотиком. Выяснилось, 19-летний задержанный устроился курьером в нарко-магазин, а его 20-летний знакомый являлся потребителем. Наркокурьер рассказал полицейским, что успел сделать «закладку» на улице Гоголя. Там оперативники нашли с 0,3 г вещества. В его квартире на улице Островского оперативники изъяли 48 граммов гашиша. Возбуждено уголовно дело, рязанец помещен под домашний арест. В отношении 20-летнего рязанца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотиков в крупном размере). Проводится расследование.

В Рязани задержали двух молодых людей с наркотиками. Об этом сообщает региональное УМВД.

19-летнего и 20-летнего молодых людей задержали возле площади Победы. У каждого из них полицейские нашли свертки с синтетическим наркотиком. Выяснилось, 19-летний задержанный устроился курьером в нарко-магазин, а его 20-летний знакомый являлся потребителем.

Наркокурьер рассказал полицейским, что успел сделать «закладку» на улице Гоголя. Там оперативники нашли с 0,3 г вещества. В его квартире на улице Островского оперативники изъяли 48 граммов гашиша.

Возбуждено уголовно дело, рязанец помещен под домашний арест.

В отношении 20-летнего рязанца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотиков в крупном размере). Проводится расследование.