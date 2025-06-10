В Рязани осудили двух мужчин за приобретение контрафактных сигарет на 1,1 млн

Отмечается, что в период с января по июль 2024 года обвиняемые купили более 9 тысяч пачек немаркированных табачных изделий в другом регионе, перевезли их в Рязань и хранили в гаражном боксе для дальнейшей продажи. Незаконную деятельность пресекли правоохранительные органы. Из оборота изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 1,1 млн рублей. Суд назначил каждому из фигурантов штраф в размере от 400 до 450 тысяч рублей.

В Рязани осудили двух мужчин за незаконный оборот контрафактной табачной продукции. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что в период с января по июль 2024 года обвиняемые купили более 9 тысяч пачек немаркированных табачных изделий в другом регионе, перевезли их в Рязань и хранили в гаражном боксе для дальнейшей продажи.

Незаконную деятельность пресекли правоохранительные органы. Из оборота изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 1,1 млн рублей.

Суд назначил каждому из фигурантов штраф в размере от 400 до 450 тысяч рублей.