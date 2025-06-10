В России учителям могут разрешить изымать вейпы у школьников
По словам авторов законопроекта, на данный момент учитель может только принять дисциплинарные меры, а права на то, чтобы сразу отобрать у ученика сигарету, вейп или алкоголь у него нет. «Новой поправкой мы предлагаем дать педагогам это право — временно изымать обнаруженную у учащихся никотинсодержащую, табачную, алкогольную продукцию до прибытия родителей или полиции», — отметил Миронов.
В России учителям могут разрешить изымать вейпы у школьников. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова, сообщает RT.
По словам авторов законопроекта, на данный момент учитель может только принять дисциплинарные меры, а права на то, чтобы сразу отобрать у ученика сигарету, вейп или алкоголь у него нет.
«Новой поправкой мы предлагаем дать педагогам это право — временно изымать обнаруженную у учащихся никотинсодержащую, табачную, алкогольную продукцию до прибытия родителей или полиции», — отметил Миронов.
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