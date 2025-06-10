В России учителям могут разрешить изымать вейпы у школьников

По словам авторов законопроекта, на данный момент учитель может только принять дисциплинарные меры, а права на то, чтобы сразу отобрать у ученика сигарету, вейп или алкоголь у него нет. «Новой поправкой мы предлагаем дать педагогам это право — временно изымать обнаруженную у учащихся никотинсодержащую, табачную, алкогольную продукцию до прибытия родителей или полиции», — отметил Миронов.

В России учителям могут разрешить изымать вейпы у школьников. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова,RT.

По словам авторов законопроекта, на данный момент учитель может только принять дисциплинарные меры, а права на то, чтобы сразу отобрать у ученика сигарету, вейп или алкоголь у него нет.

«Новой поправкой мы предлагаем дать педагогам это право — временно изымать обнаруженную у учащихся никотинсодержащую, табачную, алкогольную продукцию до прибытия родителей или полиции», — отметил Миронов.