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В России предложили нормативно ограничить возвращение Booking.com и Airbnb
Отмечается, что глобальные игроки обладают значительными финансовыми ресурсами, обширной сетью контактов и многолетним опытом работы над своими продуктами. Если они вернутся, это может привести к монополизации рынка и неограниченному доступу иностранных структур к персональным данным пользователей, включая их местоположение и перемещения. В связи с этим АТАГ предлагает нормативно ограничить возможность возвращения этих компаний на российский рынок.

Ассоциация туристических агрегаторов предложила ввести нормативные ограничения на возвращение иностранных сервисов бронирования жилья на российский рынок, включая Booking.com и Airbnb. С таким заявлением выступил директор АТАГ Александр Брагин, передает ТАСС.

По его словам, глобальные игроки обладают значительными финансовыми ресурсами, обширной сетью контактов и многолетним опытом работы над своими продуктами. Если они вернутся, это может привести к монополизации рынка и неограниченному доступу иностранных структур к персональным данным пользователей, включая их местоположение и перемещения. В связи с этим АТАГ предлагает нормативно ограничить возможность возвращения этих компаний на российский рынок.

Брагин также отметил, что некоторые дочерние компании западных игроков формально продолжают свою деятельность, находясь в «спящем» состоянии, и могут быстро возобновить работу в России. В частности, такое дочернее предприятие существует у Booking.com.

«Нужно оперативно подготовить законодательные поправки в части турагрегаторов совместно с Госдумой и федеральными органами власти», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что до ухода с российского рынка Booking.com и Airbnb фактически доминировали, занимая примерно 75-80% рынка.

«За прошедшие три года российские участники полностью заместили ушедших иностранцев, создали по-настоящему конкурентную среду, сделали существенные инвестиции в рабочие места и качество продукта для потребителя. Наша общая задача — сохранить и приумножить этот прогресс», — заключил глава ассоциации.