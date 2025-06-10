В ночь на 11 июня в Рязанской области похолодает до +9 градусов

В среду, 11 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до + 9, +14°С, днем поднимется до +19, +24°С.