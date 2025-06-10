У рязанца забрали смартфон за долги

Отмечается, что 46-летний житель села Бычки Сараевского райна задолжал по кредитам 138 тысяч рублей. Мужчина не выходил на связь с приставами, игнорировал их требования явиться в отдел. В счет погашения задолженностисотрудники ФССП арестовали у него смартфон. В случае, если в течение 10 дней мужчина не погасит долг, его телефон оценят и выставят на продажу.

У рязанца забрали смартфон за долги. Об этом пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что 46-летний житель села Бычки Сараевского райна задолжал по кредитам 138 тысяч рублей. Мужчина не выходил на связь с приставами, игнорировал их требования явиться в отдел.

В счет погашения задолженностисотрудники ФССП арестовали у него смартфон. В случае, если в течение 10 дней мужчина не погасит долг, его телефон оценят и выставят на продажу.