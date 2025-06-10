Спрос на ремонт iPhone в России вырос на 41%

Помимо iPhone, спрос на починку устройств южнокорейского бренда Samsung также увеличился на 41%. Ремонт смартфонов Xiaomi показал рост на 38%. Также в топ-5 самых востребованных брендов для ремонта вошли Honor и Huawei, что объясняется их высокой долей на рынке.

Спрос на ремонт смартфонов iPhone в России вырос на 41%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Авито Услуги».

Помимо iPhone, спрос на починку устройств южнокорейского бренда Samsung также увеличился на 41%. Ремонт смартфонов Xiaomi показал рост на 38%.

Также в топ-5 самых востребованных брендов для ремонта вошли Honor и Huawei, что объясняется их высокой долей на рынке.

Помимо смартфонов, россияне активно обращаются за ремонтом ноутбуков. Наибольший интерес вызвали устройства Acer, Asus, AOC, Alienware и HP.