Рязанские ученые обнаружили крупную популяцию редкого растения

В Касимовском районе проходила экспедиция института естественных наук РГУ имени С. А. Есенина. Ее участники нашли орхидею Венерин башмачок настоящий, которую не видели в регионе с 1977 года. «В обнаруженном местонахождении на крутом каменистом склоне на замшелых известняках выявлено сразу более сотни экземпляров орхидеи, большинство в цветущем состоянии, что говорит о здоровье популяции», — рассказал заведующий кафедрой географии, экологии и туризма Алексей Водорезов. Ученые рассчитывают, что находка поможет спасти редкое растение.

Рязанские ученые обнаружили крупную популяцию редкого растения. Об этом пишет РИА «7 новостей».

В Касимовском районе проходила экспедиция института естественных наук РГУ имени С. А. Есенина. Ее участники нашли орхидею Венерин башмачок настоящий, которую не видели в регионе с 1977 года.

«В обнаруженном местонахождении на крутом каменистом склоне на замшелых известняках выявлено сразу более сотни экземпляров орхидеи, большинство в цветущем состоянии, что говорит о здоровье популяции», — рассказал заведующий кафедрой географии, экологии и туризма Алексей Водорезов.

Ученые рассчитывают, что находка поможет спасти редкое растение.

Фото: РИА «7 новостей».