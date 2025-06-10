Рязанская область вошла в список самых «чихающих» регионов

Как рассказала аллерголог Надежда Логина, чаще всего обострение аллергии обусловлено интенсивным цветением березы — это распространенное дерево на территории ЦФО. Сухая, теплая и ветреная погода создает идеальные условия для сохранения и распространения пыльцы в воздухе и на поверхности.

Рязанская область вошла в список самых «чихающих» регионов. Об этом пишет «SHOT проверка».

По данным канала, в Москве количество продаж антигистаминных лекарств за год выросло почти на 20%.

В топ-20 регионов по уровню потребления также попали Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Пензенская, Рязанская, Самарская, Тамбовская, Смоленская и Ярославская области.

Как рассказала аллерголог Надежда Логина, чаще всего обострение аллергии обусловлено интенсивным цветением березы — это распространенное дерево на территории ЦФО.

Сухая, теплая и ветреная погода создает идеальные условия для сохранения и распространения пыльцы в воздухе и на поверхности.