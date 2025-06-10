Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
20°
Срд, 11
20°
Чтв, 12
22°
ЦБ USD 78.6 -0.55 11/06
ЦБ EUR 89.79 -0.58 11/06
Нал. USD 80.50 / 80.00 10/06 18:25
Нал. EUR 90.66 / 92.42 10/06 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
17 050
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
26 832
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
27 541
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
35 135
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанка победила в конкурсе красоты «Mrs World Russia» в категории «Мисс»
В мероприятии участвовали 147 девушек со всей России. Последний этап прошел в молодежном центре «Планета КВН» в Москве. У финалисток было три проходки: в национальных костюмах, спортивных костюмах и в вечерних платьях. Участница из Рязани удостоилась титула «Miss women of the Universe». Ей предстоит представить Россию на международном конкурсе красоты «Women of the Universe» в Сеуле.

Рязанка победила в национальном конкурсе красоты «Mrs World Russia» в категории «Мисс». Об этом Кира Коновалова рассказала на своей странице ВКонтакте.

В мероприятии участвовали 147 девушек со всей России. Последний этап прошел в молодежном центре «Планета КВН» в Москве. У финалисток было три проходки: в национальных костюмах, спортивных костюмах и в вечерних платьях.

Участница из Рязани удостоилась титула «Miss women of the Universe». Ей предстоит представить Россию на международном конкурсе красоты «Women of the Universe» в Сеуле.

Фото: страница Киры Коноваловой ВКонтакте.