Рязанка победила в конкурсе красоты «Mrs World Russia» в категории «Мисс»

В мероприятии участвовали 147 девушек со всей России. Последний этап прошел в молодежном центре «Планета КВН» в Москве. У финалисток было три проходки: в национальных костюмах, спортивных костюмах и в вечерних платьях. Участница из Рязани удостоилась титула «Miss women of the Universe». Ей предстоит представить Россию на международном конкурсе красоты «Women of the Universe» в Сеуле.