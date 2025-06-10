Рязанцы рассказали о наезде автомобиля на навес контейнерной площадки

Отмечается, что инцидент произошел на улице 3-й Михайловский проезд. «Этой конструкции уже два года, но ни разу не она использовалась по назначению. Ведь контейнеры так и не поставили. За 2 года не нашлось ни копейки, чтобы хоть один мусорный бак поставить? Для чего тогда эта установка?», — возмутились местные жители. На кадрах видно, что опоры с профлистом сильно смяты. Причины произошедшего неизвестны.

Рязанцы рассказали о наезде автомобиля на навес контейнерной площадки. Пост опубликовал Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

Отмечается, что инцидент произошел на улице 3-й Михайловский проезд.

«Этой конструкции уже два года, но ни разу не она использовалась по назначению. Ведь контейнеры так и не поставили. За 2 года не нашлось ни копейки, чтобы хоть один мусорный бак поставить? Для чего тогда эта установка?», — возмутились местные жители.

На кадрах видно, что опоры с профлистом сильно смяты. Причины произошедшего неизвестны.