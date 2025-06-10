RT: бета-версия iOS 26 может превратить iPhone в «кирпич»

Пользователи сообщают о следующих проблемах: сажает заряд аккумулятора, iPhone 15 Pro перегревается; ОС глючит на старых устройствах, например на моделях 11 и 12; отключает приложения российских банков, а «Яндекс Go» работает со сбоями; клавиатура может не реагировать на действия пользователей; вызывает сбой проверки обновлений. Отмечается, что следующий этап тестирования стартует в июле.