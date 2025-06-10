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RT: бета-версия iOS 26 может превратить iPhone в «кирпич»
Пользователи сообщают о следующих проблемах: сажает заряд аккумулятора, iPhone 15 Pro перегревается; ОС глючит на старых устройствах, например на моделях 11 и 12; отключает приложения российских банков, а «Яндекс Go» работает со сбоями; клавиатура может не реагировать на действия пользователей; вызывает сбой проверки обновлений. Отмечается, что следующий этап тестирования стартует в июле.

Бета-версия iOS 26 может превратить iPhone в «кирпич». Об этом пишет RT cо ссылкой на техноблогера Wylsacom.

Пользователи сообщают о следующих проблемах:

  • сажает заряд аккумулятора, iPhone 15 Pro перегревается;
  • ОС глючит на старых устройствах, например на моделях 11 и 12;
  • отключает приложения российских банков, а «Яндекс Go» работает со сбоями;
  • клавиатура может не реагировать на действия пользователей;
  • вызывает сбой проверки обновлений.

Отмечается, что следующий этап тестирования стартует в июле.