RT: бета-версия iOS 26 может превратить iPhone в «кирпич»
Пользователи сообщают о следующих проблемах: сажает заряд аккумулятора, iPhone 15 Pro перегревается; ОС глючит на старых устройствах, например на моделях 11 и 12; отключает приложения российских банков, а «Яндекс Go» работает со сбоями; клавиатура может не реагировать на действия пользователей; вызывает сбой проверки обновлений. Отмечается, что следующий этап тестирования стартует в июле.
Бета-версия iOS 26 может превратить iPhone в «кирпич». Об этом пишет RT cо ссылкой на техноблогера Wylsacom.
Пользователи сообщают о следующих проблемах:
- сажает заряд аккумулятора, iPhone 15 Pro перегревается;
- ОС глючит на старых устройствах, например на моделях 11 и 12;
- отключает приложения российских банков, а «Яндекс Go» работает со сбоями;
- клавиатура может не реагировать на действия пользователей;
- вызывает сбой проверки обновлений.
Отмечается, что следующий этап тестирования стартует в июле.