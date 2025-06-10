Россияне пожаловались на сбои в работе мобильный операторов
Во вторник, 10 июня, пользователи пожаловались на сбой у мобильных операторов МТС, «Билайн», «Мегафон» и T2. У большинства пользователей не работает мобильный интернет.
Россияне пожаловались на сбои в работе мобильный операторов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Во вторник, 10 июня, пользователи пожаловались на сбой у мобильных операторов МТС, «Билайн», «Мегафон» и T2.
У большинства пользователей не работает мобильный интернет.